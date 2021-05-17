بيت العرب بعد الدعم الكبير: القضية الفلسطينية فى قلب مصر

جدة - نرمين السيد - وقالت: "مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها قضيتها، وكل التحركات المصرية اليوم عظيمة، بدءاً من فتح معبر استثنائيًا تضامنًا مع الشعب الفلسطينى لاستقبال المصابين، مرورًا بصدور تعليمات الرئيس السيسى بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى والمصابين من قطاع غزة، وتوجيهه بالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين بالقطاع، للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها".

وأضافت: "لم يكن هذا كل شىء، فقد توجهت العديد من الحافلات التى تحمل المساعدات المصرية للشعب الفلسطينى فى طريقها لقطاع غزة، ولذلك على المزايدين أن يتوقفوا عن مزايداتهم.. فلسطين فى قلب مصر وستظل دائمًا، والعلاقة بين الشعبين راسخة وقوية ولا يمكن أن تزعزعها دسائس جماعة أو عناصر متطرفة".

واختتمت قائلة: "الفلسطينيون أنفسهم يدركون هذا. ويعرفون أن مصر تقدرهم، والكلمات الرسمية والشعبية الصادرة منهم اليوم تؤكد هذا.. دول العالم تسابقت كذلك فى الإشادة بالدعم المصرى لأشقائهم الفلسطينيين، بعد التحرك الدبلوماسى السريع والرائع لاحتواء الأزمة والتهدئة بين فلسطين وإسرائيل، ولكل هذا أقول شكرًا للقيادة المصرية الحكيمة.. شكرًا للرئيس السيسى".