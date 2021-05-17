واشنطن تثمن جهود مصر فى التوصل لوقف الأعمال العدائية بالأراضى المحتلة

تلقى وزير الخارجية سامح شكرى اتصالاً من وزير خارجية الولايات المتحدة أنتونى بلينكن بحثا خلاله تطورات الوضع المتأزم في الأراضى الفلسطينية.

ووفق بيان لوزارة الخارجية المصرية، فقد ثمّن الوزير الأمريكي جهود مصر والاتصالات التى تضطلع بها مع طرفي الصراع في محاولة للتوصل إلى وقف للأعمال العدائية.

وقد اتفق الوزيران على أهمية العمل في إطار من التعاون والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة على إقرار السلام والاستقرار في المنطقة.