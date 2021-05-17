هدية الرئيس السيسى لسيدات مصر فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك.. فيديو

أظهر فيديو لمبادرة "هدية الرئيس" لحزب مستقبل وطن، بتوزيع هدايا لسيدات مصر والأطفال المصابين بمستشفى 57357 ومستشفى أبو الريش للأطفال في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، بهدف إدخال البهجة والسرور على السيدات المصريات والأطفال وإشعارهم بأنهم محور اهتمام من المواطنين والدولة. وشمل التوزيع مناطق ومحافظات: القاهرة – السويس – أسيوط – قنا – الإسكندرية ". وأبرز الفيديو توزيع الهدايا على الأطفال من المصابين في مستشفى 57357 ومستشفى أبو الريش، وفرحتهم أثناء استلامها، والذين عبروا عن شكرهم للرئيس السيسي علي تلك الهدايا.

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