مصدر أمنى يرد على كذبة حرمان المحامى محمد رمضان من تلقى الرعاية الصحية بسحن طره

نفى مصدر أمنى صحة ما تم نشره من إدعاءات من خلال الحساب الخاص بباحثة فى أحد المراكز البحثية الأجنبية ، على موقع التواصلالإجتماعى " تويتر " حول قيام عدد من المنظمات الحقوقية بإصدار بيان إستنكرت خلاله حرمان المحامى الحقوقى محمد رمضان، من تلقىالرعاية الصحية داخل محبسه بسحن طره.

وأكد المصدر الأمنى أن ما تم تناوله فى هذا الصدد عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً، ويأتى فى إطار محاولات التأثير على إدارةالسجن لحصول السجين المذكور على بعض المزايا خارج إطار اللوائح والقوانين المطبقة على كافة النزلاء.

وشدد المصدر الأمنى على تلقى النزيل المذكور كافة أوجه الرعاية الصحية وإنتظام مواعيد الزيارات الخاصة به، فى إطار حرص قطاعالسجون على تقديم كافة سُبل الرعاية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ولا سيما الصحية والطبية تماشياً مع قيم ومبادىء حقوقالإنسان .