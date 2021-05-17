مريم سعيد صالح عن محمد سامي: "دعيت عليه ليلة القدر".. التفاصيل

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صرحت الفنانة المصرية مريم سعيد صالح بعداوتها مع المخرج والسيناريست محمد سامي، التي نشبت بعد إهانته وسبه لها أثناء كواليس مسلسل نسل الأغراب الذي عُرض خلال الموسم الرمضاني المنصرم.

دوت الخليج يرصد خلاف الفنانة مريم سعيد صالح مع المخرج محمد سامي بسبب مسلسل نسل الأغراب الذي أثار جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن تفاصيل أزمتهما.

محمد سامي في أزمة جديدة

قالت مريم خلال تصريحات صحفية كاشفة تفاصيل الواقعة: "محمد سامي للأسف لسانه طويل شوية وبيزعل ناس كتير منه.. وأنا اتعرضت منه للإهانة والشتيمة كتير.. رغم إننا اشتغلنا سوا قبل كده كتير قبل نسل الأغراب".

محمد سامي يهين مريم سعيد صالح أمام ابنتها

وأردفت موضحة سب سامي لها أمام نجلتها: "في يوم من كواليس نسل الأغراب كنا بنصور وغلطت في كلمة وبنتي كانت قاعدة وراه.. فلقيته شتمني بألفاظ نابية وقالي هخليكي كومبارس يا فاشلة.. وكل ده كان أمام عدد كبير من الكاست.. مما دعاني للرد عليه وقولتله أمام الجميع لو أنا فاشلة جبتني ليه.. وبعدين أنت اللي جبتني ولو أنا فاشلة فأنا ممكن أمشي بدون من نغلط في بعض.. فرد عليا وقالي إحنا صورنا يوم وهدفعك غرامة اليوم ده".

وكشفت عن رد فعل ابنتها: "بنتي قامت واحتدت عليه وقالتله ازاي تقولها كده.. فأنا أخدت بنتي وخرجتها من اللوكيشن علشان الموضوع ميكبرش.. لأني لو كنت احتديت في الحديث معه كانوا كل الموجودين هيتلموا عليا وهبقى أنا اللي غلطانة ساعتها حتى لو هو اللي غلط".

مريم سعيد صالح توجه شكوى للإنتاج ضد محمد سامي

وأكدت على أنها لم تصمت ووجهت شكوى ضده للإنتاج:" اشتكيت للإنتاج بسبب إهانته.. والناس خليته جه يعتذر لي وقتها وقالي معلش يا مريومة وحقك عليا.. ولكن مش منطقي يهزقني أمام كل العدد ده من الناس في اللوكيشن ويعتذر لي بيني وبينه".

مريم سعيد صالح تتعرض للنصب من محمد سامي وتشمت في إيقافه

واختتمت مريم حديثها: "أنا مضيت على المسلسل لتصوير 5 أيام بمبلغ معين.. لكن التصوير وصل لـ17 يوم.. وطلبت فلوس زيادة ولكن اعترضوا فاشتكيت لدكتور أشرف زكي.. وفي الآخر عوضوني بـ 10 آلاف جنيه فقط.. وكنت بشتغل العمل ده وبتمنى امتى أخلصه.. ووصل معايا الأمر إني كنت بدعي على محمد سامي برموش عيني ليلة القدر.. وبعدها مباشرة اتُخذ القرار بإيقاف الشركة المتحدة العمل معه.. فمكنتش مصدقة وحمدت ربنا".

مسلسل نسل الأغراب

جدير بالذكر أن، مسلسل نسل الأغراب بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، أحمد مالك، مي عمر، ريم سامي، إدوارد، أحمد داش، محمد جمعة، دياب، فردوس عبد الحميد، أحلام الجريتلي، عماد زيادة، سلوى عثمان، من تأليف وإخراج محمد سامي.

مسلسل نسل الأغراب السبب المعلن لإيقاف التعاون مع محمد سامي

ونتيجة للمخالفات الفائقة التي تتضمنها المسلسل، من إدخال تعديلات على السيناريو والتأخر في تسليم باقي الحلقات فضلًا عن زيادة مساحة مي عمر التمثيلة دون الرجوع إلى المسئول الرئيسي، سبب إعلان شركة المتحدة للخدمات الإعلامية إيقاف تعاملها مع محمد سامي، رغم أن مدة تعاقدهما كان من المقرر انتهاءها في 2023.

نجوم الفن ما بين مؤيد و معارض حول قرار إيقاف محمد سامي

انقسم الجمهور ونجوم الفن حول قرار إيقاف محمد سامي بين مؤيد ومعارض خلال حسابتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، فسعدت المطربة أنغام بذلك الخبر، بينما دعمت الفنانة أيتن عامر المخرج محمد سامي.