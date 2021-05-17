عصام كاريكا يكشف سر عن برامج المقالب

تناول المطرب والملحن عصام كاريكا موضوع "سر الكامير الخفية" ببرنامجه كاريكا عامل ألابندا، وأوضح خلاله حقيقة معرفة نجوم الفن والكرة بالمقلب الذي يقعون ضحيته.

دوت الخليج يكشف حقيقة معرفة مشاهير العرب بالمقلب الذي يُساق ضمن برامج المقالب، التي تشغل حيز كبير من موسم رمضان لكل عام.

عصام كاريكا يعلن عن معرفته بهوية المقلب

طرح كاريكا فيديو جديد من البرنامج الذي يقدمه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق عليه قائلًا: "طبعًا كلنا شوفنا برامج المقالب في رمضان.. تعالوا بقى هعرفكم إذا كان الفنانين بيكونوا عارفين بالمقلب ولا لا.. وبالدليل".

أكد كاريكا خلال الفيديو، أنهم يكونون على دراية ببرامج المقالب سواء برنامج "رامز قرش البحر" لرامز جلال أو برنامج "فؤش في المعسكر" مع محمد فؤاد، وحتى برنامج "هاني هز الجبل" لهاني رمزي، قائلًا: "أيوة بنكون عارفين.. لا فعلًا بنكون عارفين.. ما هو مش معقول تروح تتبهدل ويطلع عينك وأنت مش عارف".

أسباب موافقة نجوم الفن على الانضمام لبرامج المقالب

وأفصح عن سبب موافقتهم على حضور مثل تلك البرامج قائلًا: "عشان جمهورنا يتمتع.. وعشان الظرف اللي أنت بتاخده وأنت ماشي".

وروى عصام كاريكا كيفية معرفته ببرنامج رامز جلال قائلًا: "بالصدفة كان ليا صديقة ممثلة.. قالتلي خلي بالك يا عصام دا مقلب"، وعن برنامج فؤش في المعسكر سخر قائلًا: "يعني البوليس الإسرائيلي ماسكني وهيرحلني وحجات كده.. روحت أنا قايم على البوليس الإسرائيلي كله ضربه.. فأكيد طبعًا مش معقول.. أينعم مصري بس هم مش هيسبوك تضربهم ويسكتوا".

كما أوضح في نهاية الفيديو أنه لم يعلم هوية المقلب من مقدمي البرامج، ولكن هناك أحد أطلق عليه "عصفورة" ينسق معه ويتفقا سويًا على أن يمثل المقلب.

منة عرفة تؤكد تصريحات عصام كاريكا

وهذا ما أكدته الفنانة الشابة منة عرفة، بإضافة تعليق لها على الفيديو قائلة "فعلًا"، مع رمز تعبير يضحك.

برنامج عصام عامل ألابندا

الجدير بالذكر، أن برنامج عصام عامل ألابندا، شارك به عصام كاريكا في موسم رمضان المنقضي، وذلك عبر قناته الخاصة على اليوتيوب وعلى صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و "إنستجرام"، والبرنامج من رؤيته وإخراج ميدو بارون.