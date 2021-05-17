أحمد التهامي وسيط خير بين مها أحمد وأمير كرارة

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أقدم الفنان المصري أحمد التهامي على محاولة الصلح بين النجم أمير كرارة والفنانة مها أحمد وإنهاء الخلاف القائم، في تصرف نبيل منه نال إشادات واسعة.

دوت الخليج يكشف محاولة الفنان أحمد التهامي للصلح بين النجم أمير كرارة والفنانة مها أحمد للصلح، بعد أزمتهما التي أصبحت حديث السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية، فضلًا عن تفاصيل تلك الأزمة.

أحمد التهامي يطلب من كرارة أن يأخذ ظروف مها أحمد كعذرًا

طرح التهامي صورتين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إحداهما تجمع بينه وبين أمير كرارة وإخوانه أحمد و رامي كرارة، والأخيرة لأسرة مها أحمد التي تضمنت زوجها الفنان مجدي كامل وابنهما المريض.

وعلق عليهما أحمد قائلًا: "دول أخواتي و دول أخواتي.. وإن شاء الله ربنا يقدرنا علي فعل الخير.. أرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.. الدنيا صعبة والناس تعبانة لازم نستحمل بعض شوية".

وتابع: "صاحب الشأن راجل محترم وابن بلد وبيفهم في الأصوال.. وعارف إنها واحدة ست مش قدرة تستحمل من الظروف والضغوط اللي في حياتها الصعبة.. ومقدر إنها زوجة أخونا الراجل المحترم مجدي كامل.. ربنا يهدي النفوس ويهدينا جميعا لفعل الخير".

تفاصيل خلاف أمير كرارة ومها أحمد

يذكر أن، الخلاف القائم بين النجم أمير كرارة والفنانة مها أحمد، نشب بعد أن تطاولت الأخيرة على كرارة من خلال منشور كتبته عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، شبهته فيه بالكومبارس واتهمته بخذلانه لها بعد أن طلبت منه أن يعملا سويًا، ورد عليها بجملة "الدور بينادي صاحب" التي جعلتها تشعر بمدى حوجتها.

أسباب وقف محمد السامي عن التعاون مع شركة المتحدة

وجاء هذا الخلاف على هامش أزمة المخرج والسيناريست محمد سامي، الذي تعرض لإيقاف تعامل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية معه، بسبب مسلسل نسل الأغراب من تأليفه وإخراجه الذي تضمن مخالفات فائقة منها إدخال تعديلات على السيناريو والتأخر في تسليم باقي الحلقات فضلًا عن زيادة مساحة مي عمر التمثيلة دون الرجوع إلى المسئول الرئيسي.