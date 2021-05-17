/631255/نجوم-الفن-يودعون-نادية-العراقية-بكلمات-مؤثرة

حرص عدد من الفنانين على نعي الفنانة الراحلة نادية العراقية التي توفت صباح اليوم بعد تدهور حالتها الصحية، حيث تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي في العناية المركزة إثر إصابتها بفيروس كورونا.

دوت الخليج يرصد الكلمات التي نعى بها الوسط الفني رحيل الفنانة نادية العراقية، إثر وفاتها بفيروس كورونا المستجد.

دفتر عزاء الفنانة نادية العراقية

ودع الفنان صلاح عبدالله الفنانة نادية العراقية بكلمات مؤثرة، حيث نشر صورة لها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلق عليها قائلًا: "طب على الأقل نخلي الطيبين يدعو لك، ويقولولك مع السلامة يا نادية، وفي رعاية المولى ورحمته، وتفضل بسمتك الحلوة على وشك السمح، في جنة الرحمن الرحيم.. أرجوكم الفاتحة والدعاء".

وكتب الفنان محمد صبحي منشورًا، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، رحلت الفنانة والصديقة نادية العراقية.. نطلب من الله لها الرحمة، وأن يغفر لها وأن يدخلها فسيح جناته.. وللأسرة الصبر والسلوان".

كما كتبت منى زكي على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" عبر خاصية "ستوري"، قائلة: "الله يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة".

ونشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة للراحلة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلقت عليها قائلة: "البقاء لله، الله يرحمها ويغفر لها، ويسكنها فسيح جناته.. كانت ست طيبة وبشوشة وفنانة قديرة".

ويذكر ان الراحلة نادية العراقية توفت قبل يوم ميلادها بـ 8 أيام بعد معاناة طويلة مع فيروس كورونا، حيث شاركت متابعيها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" بأخر تطورات حالتها الصحية من خلال منشور لها قائلة: "هجمت الكورونا على بيتنا ربنا مايوريها لحد.. مش عارفة ليلي من نهاري بخطرف ومتكسرة زي ميكون عاملة حادثة واتكسرت.. اللي جتله كورونا يحكيلي عمل إيه وهل هناك أطباء بيجوا البيت يعملوا تحاليل دم.. دعواتكم وحرصوا الموضوع خطير"

تنبأت “العراقية”، بالموت منذ حوالي شهرين قبل موتها، حيث كتبت عبر صفحتها على فيس بوك : "العناية المركزه هي عنبر الموت، والحد الفاصل بين الحياة والقبر..ويوضع فيها المريض على جهاز تنفس يعطي الأوكسجين وينفخ الرئتين بسبب توقف كل الأعضاء ألا القلب ويسمى الموت الإكلينيكي، المخ ميت والقلب عايش.. وحالات نادرة تعود للحياة بعد غيبوبة بقدرة الله- سبحانه".

وفي مشهد موجع شهدت اسرة الراحلة نادية العراقية جنازتها اليوم، من مسجد الحجاز بمنطقه الطالبية بالهرم، حيث انهار كلاًً من ابنتها مي محروس وابنها ادهم محروس أثناء تشيع جثمانها، حيث خلت الجنازة من الفنايين واقتصرت فقط على عائلتها التي امتنعت عن التصوير إحترامًا للخصوصية .