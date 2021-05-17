/631256/أمير-كرارة-يحسم-أمر-خلافه-مع-مها-أحمد-تعرف-على-التفاصيل

أعلن الفنان المصري أمير كرارة إنهاء خلافه مع الفنانة مها أحمد، مؤكدًا على عدم معادته لها أو تضايقه منها رغم تطاولها عليه، الأمر الذي لاق احترام الجمهور له مشيدين بأخلاقه وطيب أصله.

دوت الخليج يرصد تعليق النجم أمير كرارة على مهاجمته من قبل الفنانة مها أحمد وموقفه منها، فضلًا عن تفاصيل أزمتهما التي شغلت حيز واسعًا من مواقع التواصل الاجتماعي.

أمير كرارة ينكر خذلانه للفنانة مها أحمد

كتب كرارة في تعليق على منشور للفنان أحمد التهامي: "مها أختي ومجدي أخويا.. وأنا والله ولا زعلان ولا أي حاجه.. عشان فعلًا الموقف دا محصلش.. وبردو مش زعلان منها دي حبيبتي ومجدي حبيبي وأخونا".

ليرد عليه التهامي: "طول عمرك راجل محترم وابن أصوال وبتفهم الأصوال.. وحقيقي مجدي محترم و أخونا.. وكل سنة وأنت طيب وبخير وعيد سعيد عليك وعلى أسرتك حبيبي".

تعليق أحمد التهامي على أزمة أمير كرارة و مها أحمد

وكان التهامي قد كتب منشور عبر حسابه على"فيس بوك" يدعو فيه مها أحمد وأمير كرارة للصلح: "دول أخواتي و دول أخواتي.. وإن شاء الله ربنا يقدرنا علي فعل الخير.. أرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.. الدنيا صعبة والناس تعبانة لازم نستحمل بعض شوية.. صاحب الشأن راجل محترم وابن بلد وبيفهم في الأصوال.. وعارف إنها واحدة ست مش قدرة تستحمل من الظروف والضغوط اللي في حياتها الصعبة.. ومقدر إنها زوجة أخونا الراجل المحترم مجدي كامل.. ربنا يهدي النفوس ويهدينا جميعا لفعل الخير".

تفاصيل خلاف أمير كرارة ومها أحمد

يذكر أن الخلاف القائم بين النجم أمير كرارة والفنانة مها أحمد، نشب بعد أن تطاولت الأخيرة على كرارة من خلال منشور كتبته عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، شبهته فيه بالكومبارس واتهمته بخذلانه لها بعد أن طلبت منه أن يعملا سويًا، ورد عليها بجملة "الدور بينادي صاحبه" التي جعلتها تشعر بمدى حوجتها.

أسباب وقف محمد سامي عن التعامل مع شركة المتحدة

وجاء هذا الخلاف على هامش أزمة المخرج والسيناريست محمد سامي، الذي تعرض لإيقاف تعامل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية معه، بسبب مسلسل نسل الأغراب من تأليفه وإخراجه الذي تضمن مخالفات فائقة منها إدخال تعديلات على السيناريو والتأخر في تسليم باقي الحلقات فضلًا عن زيادة مساحة مي عمر التمثيلة دون الرجوع إلى المسئول الرئيسي.