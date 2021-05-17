أسقف الكنيسة القبطية فى روما يحتفل بيوم الصداقة مع الكنيسة الكاثوليكية

جدة - نرمين السيد - واشترك معه فى صلاة القداس الراهب القمص ثاؤفيلس السريانى وكيل المطرانية، والقس مارو الحبشى، وعقب القداس بدأ الاحتفال بيوم الصداقة مع الكنيسة الكاثوليكية، وحضر نيافة الأسقف Farrell نائبًا عن الكاردينال كورت كوخ رئيس المجلس البابوى لوحدة الكنائس.
وألقى كلمة بهذه المناسبة ثم قرأ الخطاب الذى أرسله قداسة البابا فرنسيس الأول لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، نيافة الأسقف Rafic Warcha أسقف الكنيسة المارونية بروما و السفير هشام بدر سفير جمهورية مصر العربية بإيطاليا الذى ألقى كلمة بهذه المناسبة، والقنصل العام بروما سماح عبدالمنعم، والمستشار إيهاب عمر القائم بأعمال سفارة جمهورية مصر العربية لدى الكرسى الرسولى، والمستشارة ميى كشك سفارة جمهورية مصر العربية لدى الكرسى الرسولى، والأب ديستيفلا سكرتير مكتب وحدة الكنائس بالفاتيكان، وقرأ الأنبا برنابا خطاب قداسة البابا تواضروس إلى غبطة الكاردينال كورت كوخ، لقد كان يومياً تاريخيًا مفرحاً للجميع.
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