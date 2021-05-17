فيديو .. السيسى : يجب عودة الهدوء وإنهاء العنف فى قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى، فى تصريحات تلفزيونية، على هامش زيارته الحالية لباريس: "بصفة عاجلة جدًا وبمنتهى الوضوح لابد أن يعود الهدوء وينتهى العنف وتنتهى أعمال القتل اللى بتتم". وعن الجهود المصرية، قال الرئيس: "نبذل جهودا وهنفضل، والأمل دائمًا موجود والأمل مع بعضنا كلنا إننا نتحرك عشان ننهى هذا الصراع".

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