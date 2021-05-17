شكرى يتلقى اتصالا من نظيره القطرى بشأن الوضع فى غزة

جدة - نرمين السيد - يأتى هذا، فى إطار التنسيق المتواصل بين مصر وعدد من الدول اتصالاً بالمواجهة العسكرية فى غزة وسائر الأراضى الفلسطينية. الوضع فى غزة واتفق الوزيران على أهمية العمل للتوصل إلى وقف إطلاق النار بشكل فورى بين الجانبين، كما اتفقا على استمرار التنسيق فى الإطار الثنائى حول ما فيه تحقيق مصلحة الشعب الفلسطينى، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

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