نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى ومتى يولد هلال شهر ذو الحجة وفق الحسابات الفلكية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التعرف على موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك أحد الموضوعات الهامة التي يبحث عنها الكثيرين خلال الفترة الأخيرة، وقد كشفت “الحسابات الفلكية”، عن موعد ظهور هلال شهر ذو الحجة 1442، موضحة أنه سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثالثة والدقيقة السابعة عشر فجرا بتوقيت القاهرة المحلى، وذلك يوم السبت 10 يوليو 2021 (اليوم التالى ليوم الرؤية).

موعد ظهور هلال ذو الحجة 1442

ووفقًا لما أوضحته “الحسابات الفلكية” فإنه من الملاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الجمعة 29 ذى القعدة 1442، الموافق 9 يوليو 2021 “يوم الرؤية” فى كافة العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث سيغرب القمر قبل غروب الشمس في يوم الرؤية بمكة المكرمة بـ16 دقيقة، أما في القاهرة فسيكون قبلها بـ11 دقيقة، وفي باقي المحافظات على مستوى الجمهورية سيغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين “10-15 دقيقة”، في حين أنه في باقي العواصم والمدن العربية والإسلامية فيغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين ” 4 -35 دقيقة”.

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 1442

وبالنسبة لغرة شهر ذو الحجة 1442 فقد بينت “الحسابات الفلكية” أن يوم السبت 10 يوليو 2021 سيكون المتمم لشهر ذى القعدة، وتكون غرة شهر ذو الحجة فلكيا يوم الأحد الموافق 11 يوليو، وبذالك ستكون وقفة عرفات 1442 فلكيا يوم الإثنين 19 يوليو، ويكون عيد الأضحى فلكيا يوم الثلاثاء 20 يوليو 2021.

الأشهر الهجرية

يشار إلى أن “التقويم الهجري” يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه عدة بلدان عربية مثل السعودية كتقويم رسمىي للدولة، حيث يعتمد على الشهر القمري المتمثل في المدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هي: