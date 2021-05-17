مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة : هناك محاولات تهجير قسرى فى القدس

جدة - نرمين السيد - وقال إدريس، فى تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، إن قضية فلسطين هى قضية مصر والعرب، وعاشتها أجيال الدبلوماسية المصرية، وهى قضية شعب محتل يبحث عن حقوقه المشروعة.

وأشار إلى أن جلسة مجلس الأمم المتحدة الأخيرة جرى خلالها تداول القضية الفلسطينية، وكانت هناك محاولات لإصدار بيان صحفى يعكس ما تمت مناقشته خلال الجلسة، لكن المحاولات لم تنجح، لافتًا إلى أن جلسة مفتوحة عُقدت خارج أعضاء المجلس، والسماح لعدد من الدول للحديث، ومنها مصر والأردن وتونس والجامعة العربية.

وأوضح إدريس أنه يجرى العمل على لفت الأنظار إلى قضية الاحتلال، والتحرك على مسار أفق سياسى لإعطاء أمل لعودة الحقوق لأصحابها بموجب قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، مؤكدًا أنه لابد من بناء دول فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ولكن التنفيذ ينتظر التوافق الدولي، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أنه من الضرورى استكمال التوافق خلال الفترة المقبلة.

ولفت إدريس إلى أن هناك محاولات تهجير قسرى فى القدس أدت لدوامة من العنف الشديد وزهق الأرواح، منوهًا بأنه لابد من التعامل مع أصل قضية الاحتلال بحل جذرى حتى لا تتكرر هذه الدوامات مرة أخرى، فنحن أمام شعب يطالب بحقوقه، والمجتمع الدولى متفق على إنهاء الاحتلال وحل الدولتين.