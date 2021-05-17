اليوم .. المجمعات الاستهلاكية تعود بكامل طاقتها بعد العيد

جدة - نرمين السيد - وأشارت "الوزارة" إلى أن شركات الجملة وفروعها، وفقا لمخطط التوزيع الجغرافى لاستكمال صرف المنظومة التموينية وعمل الاستعاضات السلعية، بشكل دورى من مخازن الشركات، واستمرار استلام محصول البنجر من المزارعين حتى نهاية الموسم، وسداد مستحقاته تعمل المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الإثنين، بكامل طاقتها لطرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن.
وتواصل شركات الجملة فروعها وفقا لمخطط التوزيع الجغرافى لاستكمال صرف المنظومة التموينية وعمل الاستعاضات السلعية بشكل دورى من مخازن الشركات، كذلك استمرار استلام محصول البنجر من المزارعين حتى نهاية الموسم، وسداد مستحقاتهم أولا بأول، وانتظام إنتاج السكر المحلى وتوفيره للمواطنين.
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