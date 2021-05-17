حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الثلاتاء 18-5-2021

حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 18-5-2021

مهنياً: قد تواجه خياراً صعباً في العمل اليوم ، لكن بحكمتك تعرف ما هو المناسب لمواجهة التطورات وإيجاد الحلول المناسبة للخروج من أي أزمة عملية.

عاطفياً: ترافق شريكك في كل أفعاله ، وتكون قريبًا منه في أكثر الأوقات حرجًا ، وتدعمه في جميع المواقف ، وتصبح سببًا لتعميق العلاقة بينكما.

صحياً: تخلص من كل ما يسبب السمنة واعتني بصحتك قبل كل شيء

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 18-5-2021

مهنياً: قد تواجه أعمالاً متراكمة ، ومخاوف ، وتطورات ، ومطالب متأخرة ، ومراجعة بعض الحسابات أو المشاريع ، وبعض السلبية التي تنذر بتدهور أخلاقي.

عاطفياً: تنشأ قضايا ملحة عاطفياً وبعضها قد يتحدى مواقفك فلا تجعل الوضع أسوأ

صحياً: تحاول زيادة التمارين التي تسبب لك التعرق كثيراً لإزالة الدهون.

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 18-5-2021

مهنياً: عليك أن تكون أقوى وأكثر حكمة وأن تعرف كيف تحمي اهتمامك بالأعمال التجارية من الأشرار الذين يكرهون الخير لك.

عاطفياً: حجة تسبب توتراً في العلاقة مع الحبيب وتداعياتها خطيرة على مستقبلك ، فاحذر اليوم وحاول ألا يحكمها التوتر.

صحياً: ابدأ بالمشي فوراً وقم بالتمارين اللازمة للتخلص من آلام الظهر.

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 18-5-2021

مهنياً: يشتد الشوق والرغبة في تقديم عمل ناجح ، ويظهر الخيال بوفرة ، فتستطيع أن تحلم وتخلق جوًا خاصًا وتصنع عالمك.

عاطفياً: الكلمات اللطيفة وحدها لن تصل بك إلى أي مكان ، لذا حاول أن تنظر إلى الأمور بجدية أكبر لتتمكن من فرض وجودك على شريكك.

صحياً: خفف من التوتر ، ارخي أعصابك ، أبطئ الأمور وستكون مرتاحاً

حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 18-5-2021

مهنياً: إذا كنت تعمل لحسابك الخاص ، فيمكن أن تعود مبيعاتك إليك مع الكثير من الأرباح وسيكون فكك بجانبك في تنفيذ أحد المشاريع التي تهمك على كل المستويات.

عاطفياً: الشريك هو الأقرب إلى قلبك ، وهذه من أبسط القواعد لعلاقة ناجحة بينكما ، فاحميها بأي وسيلة.

صحياً: مجهودك ليس سهلاً ويمكن أن يكون له تداعيات سلبية أبرزها التعب الذي يلوح في الأفق.

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 18-5-2021

مهنياً: يجب أن تفكر بإيجابية في الآخرين وأن تبدد في النهاية نظرية المؤامرة التي تتبادر إلى الذهن ، لأنه ليس كل ما يحدث مؤامرة يمكن أن تكون خطأك

عاطفياً: تريد أن تحافظ على وتيرة الانسجام مع شريكك ، وهذا سيفيدك في مجالات متنوعة.

صحياً: وقتك المتغير لا يسمح لك بتحديد موعد محدد للمشي

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 18-5-2021

مهنياً: قد يحاول البعض توريطك في أمور غير قانونية ، لذا كن مستعداً للرد ولا تستسلم لها وتفكر في مستقبلك وليس ربحاً فورياً.

عاطفياً: أنت تنعم بالانسجام العاطفي ، وطالما أن لديك تحفظات عليه وتهتم بجمالي وتتخذ قرارات شخصية مهمة ، يمكنك أن تجرؤ على أخذ زمام المبادرة.

صحياً: عليك أن تقرر رعايتك الصحية ، لأن المستقبل في هذا المجال ليس مطمئناً.

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 18-5-2021

مهنياً: تتلقى مكالمات متعددة لدعمك وتكون بجانبك ، لذا حاول الاستفادة من ذلك قدر الإمكان لفتح صفحة جديدة في حياتك المهنية.

عاطفياً: إذا كنت أعزب ، فهناك موقف اجتماعي تعرف فيه شخصًا مثيرًا للاهتمام وتبدأ معه علاقة جديدة تتوقعها.

صحياً: لا تخف من بعض الأعراض الفورية ، لكن هذا لا يمنعك من الذهاب إلى الطبيب لطمأنة نفسك.

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 18-5-2021

مهنياً: الظروف الحالية لا تجرؤ على ترك مركزك في العمل ولا تخلط بينك وبين القضايا وتحاول إيجاد حلول سريعة.

عاطفياً: لا تجعل عنادك سبب خلافك مع حبيبك ، حاولي ألا تكوني ردة فعل مبالغة تجاهه ، حاولي أن تفهميه وتبدي رأيه.

صحياً: لا تأكل الكثير من السكر بعد الأكل واستبدله بالفواكه.

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 18-52021

مهنياً: هذا اليوم يحمل آفاقاً واسعة وإمكانيات متنوعة وتنسيقاً يحررك من القلق ويصحح بعض المواقف .. هناك مصالحة أو مواعدة أو تحول قديم في حياتك.

عاطفياً: الواقعية هي أقوى سلاح لمواجهة الشريك والصدق معه وتساعدك على إعادة الأمور إلى طبيعتها.

صحياً: احذر من الحركات المجهدة ولا تحاول ممارسة الرياضة بما يتجاوز طاقتك وقدرتك.

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 18-5-2021

مهنياً: يزيد دخلك المالي ، لذلك في معظم الحالات يميلون إلى الإنفاق والهدر ، لكن علم الفلك يوصي بتوفير فلوسك الأبيض ليومك المظلم.

عاطفياً: أحذرك من الاندفاع أو التهور الذي يسبب بعض التوتر في العلاقة مع شريكك ، لذا خذ وقتك إذا كنت تريد أن تستمر علاقتك

صحياً: لا تتناول الكثير من الأدوية لتعويض الفيتامينات المفقودة في جسمك ، استشر طبيبك المعالج.

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 18-5-2021

مهنياً: تعيق بعض المشكلات الفنية تقدمك في العمل ، ولكن يمكنك التغلب على التحديات مهما كانت شدتها ، وتوصي بتطوير مهاراتك في علم الفلك بشكل أكبر.

عاطفياً: التأخير كثيراً في البت في الأمور الهامة يهدد علاقتك مع الشريك ويسبب مزيداً من التوتر ، لذا كن صادقاً وصريحاً معه.

صحياً: استخدم العصير الطبيعي بدلاً من عصير الفاكهة الذي يحتوي على مكونات ملونة وسكريات