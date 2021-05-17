انخفاض 7 درجات بحرارة الجو اليوم.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين، انخفاصا ملحوظا فى درجات الحرارة بمعدل 7 درجات، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.



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