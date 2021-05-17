اليوم .. استئناف تلقى طلبات الحصول على رخص البناء بعد إجازة العيد

جدة - نرمين السيد - تواصل المراكز التكنولوجية فى 27 مركزا ومدينة بالمحافظات، اليوم الإثنين، تلقى طلبات الحصول على رخص بناء وفقا لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.





وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، فى وقت سابق، عن بدء التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركزا ومدينة بالمحافظات، والتى تم اختيارها، اعتباراً من اليوم 1 مايو 2021 ولمدة شهرين. وأكد أن هذه الاشتراطات الجديدة تم التوافق عليها، وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالى والبحث العلمى والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والعرض على رئيس مجلس الوزراء ولجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب فى ندوة الحوار المجتمعى.

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