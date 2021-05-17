إنفوجراف.. جدول أعمال السيسى فى فرنسا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت الهيئة العامة للاستعلانات، يتضمن جدول أعمال الرئيس فى فرنسا المشاركة فى مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان، إضافة إلى المشاركة بقمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية، ولقاءات مع رؤساء الدول المشاركة بقمة فرنسا إفريقيا.

كما يجتمع الرئيس السيسى مع كبار المسؤولين الفرنسيين، ومن بينهم وزير المالية، إلى جانب لقاء بعض رؤساء الشركات الفرنسية العالمية.

وتضمن أجندة الرئيس السيسى فى فرنسا بحث توفير لقاحات كورونا للدول الإفريقية، وحشد مؤسسات التمويل الدولية لدعم السودان، وجدولة ديون السودان، ودعم اقتصاديات الدول الإفريقية وجذب التدفقات الاستثمارية