القوى العاملة: تعيين 388 شابا.. منهم 23 من ذوى الهمم بالسويس

وأشار الوزير إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة تم صرف منحا للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة تمثلت فى 3 منح زواج بمبلغ 15 ألف جنيه، و4 منحة مولود جديد بمبلغ 8 آلاف جنيه، ومنحتى وفاة لـ عاملين بإجمالى 4 آلاف جنيه ، فضلا عن الرعاية الصحية لـ 6 عمال بمبلغ 21 ألف جنيه ، ليصل إجمالى ما تم صرفه 42 ألف جنيه لـ 15 عاملا من المسجلين بالادارة.
وأشار حاتم جاد الرب مدير المديرية فى تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر أبريل الماضى إلى أن المديرية قامت باستخراج 600 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة.
كما تلقت المديرية فى مجال علاقات العمل 48 شكوى فردية، تم تسوية 7 شكاوى منها وديا، وتحويل 2 منها للمحكمة العمالية، و24 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة.
وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالى، تم التفتيش على 133 منشأة، وتم تحرير 12 محضرا لمنشآت مخالفة، والقيام بـ 17 حملة تفتيش شامل، وعقد ندوتين توعية للعمال، والتفتيش على 5 منشآت فى مجال السلامة والصحة المهنية، وأسفر عن تحرير 4 محاضر للمنشآت المخالفة، وتم عقد لجنتين تراخيص وتم منح تراخيص لمنشأتين.
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