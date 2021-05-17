القوى العاملة: تعيين 388 شابا.. منهم 23 من ذوى الهمم بالسويس

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس بتعيين 388 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 23 شابا من ذوى الهمم والعزيمة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتم تسجيل 817 باحثا عن عمل، منهم 23 من ذوى القدرات الخاصة.





وأشار الوزير إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة تم صرف منحا للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة تمثلت فى 3 منح زواج بمبلغ 15 ألف جنيه، و4 منحة مولود جديد بمبلغ 8 آلاف جنيه، ومنحتى وفاة لـ عاملين بإجمالى 4 آلاف جنيه ، فضلا عن الرعاية الصحية لـ 6 عمال بمبلغ 21 ألف جنيه ، ليصل إجمالى ما تم صرفه 42 ألف جنيه لـ 15 عاملا من المسجلين بالادارة.

وأشار حاتم جاد الرب مدير المديرية فى تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر أبريل الماضى إلى أن المديرية قامت باستخراج 600 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة.

كما تلقت المديرية فى مجال علاقات العمل 48 شكوى فردية، تم تسوية 7 شكاوى منها وديا، وتحويل 2 منها للمحكمة العمالية، و24 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة.

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالى، تم التفتيش على 133 منشأة، وتم تحرير 12 محضرا لمنشآت مخالفة، والقيام بـ 17 حملة تفتيش شامل، وعقد ندوتين توعية للعمال، والتفتيش على 5 منشآت فى مجال السلامة والصحة المهنية، وأسفر عن تحرير 4 محاضر للمنشآت المخالفة، وتم عقد لجنتين تراخيص وتم منح تراخيص لمنشأتين.