قرار جمهورى بمنحة تتجاوز 750 ألف دولار لمشروع الملوثات العضوية الثابتة

جدة - نرمين السيد - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر، اليوم الاثنين، قرار رئيس الجمهورية رقم 723 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين مصر والبنك الدولى للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بشأن تقديم منحة بقيمة تتجاوز 750 ألف دولار أمريكى من خلال الصندوق الائتمانى المتعدد المانحين لدعم إدارة التلوث وصحة البيئة لتمويل مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، الموقع بتاريخ 26 أكتوبر 2020.







وفى سياق أخر، نشر موقع رئاسة الجمهورية على يوتيوب، ملخصا لنشاط الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى اليوم الأول لزيارته إلى باريس. واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الأحد، إيريك ترابييه، الرئيس التنفيذى لشركة "داسو" للصناعات الجوية المُصنِعة لطائرات الرافال الحربية، وذلك بمقر إقامته فى باريس.

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