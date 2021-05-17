القوى العاملة : تعيين 388 شاباً منهم 23 من ذوي الهمم والعزيمة...

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس بتعيين 388 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 23 شاباً من ذوى الهمم والعزيمة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وتم تسجيل 817 باحثا عن عمل، منهم 23 من ذوي القدرات الخاصة.

وأشار الوزير إلي أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة تم صرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة تمثلت في : 3 منح زواج بمبلغ 15 ألف جنيه ، و4 منحة مولود جديد بمبلغ 8 آلاف جنيه ، ومنحتى وفاة لـ 2 عمال بإجمالى 4000 جنيه ، فضلاً عن الرعاية الصحية لـ 6 عمال بمبلغ 21 ألف جنيه ، ليصل إجمالى ما تم صرفه 42 ألف جنيه لـ 15 عاملا من المسجلين بالادارة .

وأشار حاتم جاد الرب مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر أبريل الماضي - إلى أن المديرية قامت باستخراج 600 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة .

كما تلقت المديرية فى مجال علاقات العمل 48 شكوى فردية، تم تسوية 7 شكاوى منها ودياً ، وتحويل 2 منها للمحكمة العمالية ، و 24 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة.

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالي ، تم التفتيش على 133 منشأة ، وتم تحرير 12 محضراً لمنشآت مخالفة ، والقيام بـ 17 حملة تفتيش شامل ، وعقد 2 ندوة توعية للعمال، والتفتيش على 5 منشآت في مجال السلامة والصحة المهنية ، وأسفر عن تحرير 4 محاضر للمنشآت المخالفة ، وتم عقد 2 لجنة تراخيص وتم منح تراخيص لـ 2 منشأة.