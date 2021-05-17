مصر للطيران تسير أولى رحلاتها من الرياض بعد رفع الحظر السعودي

غادرت، اليوم الاثنين، أولى رحلات شركة مصر للطيران من مطار الملك خالد بالرياض متجهة إلى مطار القاهرة الدولي على متن طائرة من طراز إيرباص A320neo تسجيل SU-GFK رحلة رقم MS 2650.

جاء ذلك عقب بدء سريان قرار رفع تعليق السفر للمواطنين السعوديين وفتح المملكة العربية السعودية كامل حدودها البرية والجوية والبحرية لحركة المواطنين.

ورفعت المملكة العربية السعودية، اسم مصر من قائمة الدول المحظور الطيران المدني معها، بسبب فيروس كورونا.

ومددت السلطات السعودية، مساء الأحد، القيود المفروضة على المواطنين للسفر إلى عدد من الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، معلنة تعديل القائمة من ٢٠ إلى ١٣ دولة يحظر السفر إليها، لتضم القائمة الجديدة كلا من: "ليبيا، سوريا، لبنان، اليمن، إيران، تركيا، أرمينيا، الصومال، الكونغو الديمقراطية، أفغانستان، فنزويلا، روسيا البيضاء، الهند".

وأهابت وزارة الداخلية السعودية، بالمواطنين الراغبين في السفر للدول المسموح السفر إليها، توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي يسودها عدم الاستقرار أو تشهد انتشارا للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أيا كانت وجهتهم.