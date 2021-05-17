السكة الحديد تستقبل الدفعة الأولى من القطارات الأسبانية قبل نهاية 2021

أكدت مصادر مسئولة بهيئة السكة الحديد أنه مخطط وصول أول دفعة من القطارات الأسبانية المكيفة الجديدة المتعاقدة عليها مع شركة تالجو الأسبانية قبل نهاية العام الجارى، حيث سيتم شحنها بحرا من أسبانيا لتصل عبر ميناء الإسكندرية، متوقعة أن يتم شحنها خلال الربع الأخير من 2021.

وقالت المصادر إنه أنه جارى حاليا إنشاء ورشة جديدة لصيانة عربات القطارات الأسبانية الجديدة بمنطقة الفرز بالقاهرة مرفقة بمجمع الورش المركزية، وأنه مخطط الانتهاء من إنشاءها قبل وصول أول دفعة من القطارات الجديدة المتعاقد عليها بتكلفة ١٢٦ مليون يورو.

وصفقة القطارات المتعاقد عليها مع الشركة الإسبانية تشمل عربات مكيفة أولى وثانية وعربات باور وجرارات، ومخطط توريد أول قطار من هذه القطارات في مارس مكون من جرار وعربة قوى (تغذى عربات القطار بالتكييف) وعربة بوفية و5 عربات درجة أولى مكيفة و8 عربات درجة ثانية مكيفة، حيث ستشمل كافة القطارات الجديدة هذا التركيب من العربات والجرارات.

والقطارات الـ 6 التي ستوردها شركة تالجو تضم ٩٠ عربة و6 جرارات تشمل 30 عربة مكيفة درجة أولى و48 عربة درجة ثانية مكيفة و6 عربات باور (قوى) و6 عربات بوفية، وستصنع هذه العربات شركة تالجو الأسبانية بجانب 6 جرارات تصنعها شركة بروجريس ريل لوكوموتيف الأمريكية، ووفقا للتعاقد مع الشركة الأسبانية مخطط بعد اختبار أول قطار والتأكد من مواصفاته وسلامة تشغيله الدفع به فى نقل الركاب مع نهاية 2021.

والعربات الجديدة ستكون مصنعة من الألومنيوم مما يقلل من وزنها وهو ما يساعد على توفير استهلاك القطار من الوقود فى الرحلة، كما أنه مقاوم للصدأ وبالتالى لا يتآكل من المياه المستخدمة فى نظافة القطارات وصيانتها وهو ما يطيل العمر الافتراضى لمثل هذه القطارات.

والقطارات الجديدة المتعاقد عليها بها أماكن مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، كما أن كل مقعد من مقاعد العربات الأولى مكيفة مزود بشاشة عرض لعرض المواد الفيلمية، بالإضافة إلى وجود شاشات مركزية فى عربات الدرجة الثانية مكيفة، وسيكون موجود بعربات تلك القطارات كاميرات مراقبة لتأمين الركاب.