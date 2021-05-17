القوى العاملة: استرداد 7.5 مليون ليرة قيمة الكفالة المصرفية لـ 5 مصريين...

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان ، عن نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت، في استرداد 7.5 مليون ليرة لبنانية قيمة الكفالة المصرفية لـ 5 عمال مصريين بلبنان.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة ، أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي وتقدر بألف دولار للعامل، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل.

وقال المتحدث الرسمي : إن الوزير تلقي تقريرا عبر الملحق العمالي شرين سيد عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالي ببيروت، عما تم تحقيقه من إنجازات خلال أبريل الماضي، أشارت في إلي إنه تم اعتماد 6 عقود عمل، وبلغ عدد طلبات نقل الكفالة المقدمة للمكتب 26 طلباً، وتم إحالتها إلى الأمن العام، بالإضافة إلى تسوية 8 شكاوى وديا، وشكوتان تم حفظهما ، و6 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالي 16 شكاوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب.

وقام المكتب بنحو 5 زيارات للجهات الحكومية المعنية ، وزيارتان للمنشآت وأصحاب الأعمال ، لقائين للجالية لحل المشاكل العمالية لهم .