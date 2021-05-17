مصطفى سالمان: الانتهاكات الاسرائيلية تزيد الفلسطينيين صموداً ومقاومة

/631258/مصطفى-سالمان-الانتهاكات-الاسرائيلية-تزيد-الفلسطينيين-صمودا-ومقاومة

طالب النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الفلسطينيين، الأمر الذي نتج عنه انتهاك حرمة المقدسات الدينية، وسقوط المئات من الشهداء والمصابين.

الأعراف والقوانين الدولية

وقال النائب مصطفي سالمان،عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن إن ممارسات الكيان الصهويني تعد انتهاكاً صارخاً للإنسانية قبل القوانين والأعراف الدولية، وحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن قضيته ومقدساته، مشيداً بروح المقاومة ضد جرائم الكيان الصهيوني.

مصر والقضية الفلسطينية

وأكد مصطفي سالمان، على أن مصر تدعم القضية الفلسطينية طوال تاريخها، وتساند الشعب الفلسطيني الشقيق في حق تقرير مصيره، مشيداً بجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إجراء مباحثات عديدة على مدار الأيام الماضية لوقف هذه الممارسات.

ووصف مصطفي سالمان، عضو مجلس الشيوخ القرار المصري بفتح معبر رفح بشكل إستثنائي خلال الأزمة الراهنة بأنه يؤكد شعور مصر بمسئولياتها الإنسانية والسياسية والأمنية تجاه القضية الفلسطينية، ولتخفيف الأعباء عن المصابين لتلقي العلاج في مصر، إلى جانب حرص مصر دائماً على إرسال المساعدات الطبية والغذائية.

واستكمل مصطفي سالمان، حديثه بأن مصر وأبنائها شاركوا بالدماء أيضاً في الدفاع عن القضية الفلسطينية، منوهاً إلى أن مصر تتعرض للكثير من الضغوط، والمخططات بين الحين والآخر بسبب موقفها الثابت تجاه هذه القضية ، وعدم التخلي عنها تحت أي ظرف.

اقرا ايضا:اليوم.. مشروع قانون«الصكوك السيادية»أمام مجلس الشيوخ وذكر النائب البرلماني بأن مصر شهدت العديد من لقاءات الفرقاء الفلسطينيين لتوحيد كلمتهم والعبور بالوطن إلى بر الأمان، إلا أن جرائم الكيان الصهيوني تأتي دائماً لإحباط محاولات لم الشمل، وبث الفرقة بين أبناء القضية الواحدة، في الوقت الذي أكد فيه على أن جرائم الاحتلال ستعود على أبناء الشعب الفلسطيني بالمزيد من الوحدة والتكاتف لمواجهة العدوان الغاشم.

واختتم"سالمان"حديثه بأن الشعب المصري يتألم لما يحدث، ومصر لن تخذل الشعب الفلسطيني برغم كل ما يحالك لها في الداخل والخارج لترك هذه القضية، قائلاً "القضية الفلسطينية إلتزام ديني وأخلاقي وسياسي وأمني، وجزأ لا يتجزأ من دور مصر العربي والإسلامي والإفريقي".