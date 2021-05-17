/631259/مها-عبدالناصر-القضية-الفلسطينية-مهمة-لمصر-وموقفها-واضح-وصريح-تجاهها

طالبت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، المجتمع الدولي بأن يأخذ موقف ضد إسرائيل، مثمنه موقف الحكومة المصرية في فتح معبر المعابر والمستشفيات لعلاج الجرحي.

مها عبد الناصر: موقف مصر تجاه فلسطين واضح

وأضافت عضو مجلس النواب، مها عبدالناصر، في تصريح خاص ل "دوت الخليج"، إن القضية الفلسطينية قضية مهمه لمصر منذ بدايتها وموقف مصر واضح وصريح تجاه القضية ، مؤكدة أننا جميعًا مع الفلسطينيين وندعمهم بشدة وندين كل هذه الاعتداءات.

سامح شكرى : القضية الفلسطينية على قمةالملفات

وكان قد أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الأحد، أن تطورات القضية الفلسطينية، ستكون على قمة الملفات المتي سيتم مناقشتها، خلال زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا، والتي يقوم بإجراءها في الوقت الحالي.

وشدد شكري، على أن موقف مصر من القضية ثابت لايتغير، بالتمسك بإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1976م، وعاصمتها مدينة القدس الشرقية، مشيرا إلى أن مصر تبذل كل الجهد من أجل إجاد حل مرضي لكافة أطراف القضية، مع التأكيد على توفير كافة الحقوق للشعب الفلسطيني.