/631261/إسلام-إبراهيم-يكشف-عن-تفاصيل-مرضه-ويطالب-جمهوره-بالدعاء

طالب الفنان إسلام إبراهيم، متابعيه الدعاء له بالشفاء العاجل، لما يشعر به من ألم مبرح بعد اكتشافه بأن لديه التهاب حاد في جدار المعدة نتج عنه التهابات في القولون العصبي.

دوت الخليج يرصد تطورات الحالة الصحية للفنان إسلام إبراهيم بعد أن تعرض لأزمة صحية مفاجئة، و تفاصيل تلك الأزمة، فضلًا عن آخر أعماله الفنية.

إسلام إبراهيم ينفي شائعة إصابته بكورونا

أعلن “إبراهيم”، عن هوية مرضه من خلال منشور طرحه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أكد فيه على عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد، وموضحًا مدى الآلام التي يشعر بها، كما وجه من خلاله رسالة شكر إلى طبيبه المعالج.

إسلام إبراهيم يعاني من التهاب حاد في القولون

كتب إسلام: "أولًا بشكر كل الناس اللي حاولت تتصل بيا أو تبعتلي رسايل.. وأسف اني مكنتش بقدر ارد.. بعد فحوصات وتحاليل كتير جدًا اكتشفت إن عندي التهاب حاد في جدار المعدة.. أدي إلي التهابات في القولون.. وده اللي كان مسبب كل الأعراض اللي عندي واللي هي اصلًا متشابهة مع أعراض الكرونا".

وأردف: "ولكن طريقة العلاج مختلفة تمامًا.. وده بعد ما أتاكدت إن معنديش كرونا بعدما عملت المسحة وتحاليل الكرونا مرتين.. دعواتكم بالشفاء العاجل لأن الموضوع مؤلم جدًا ومش سهل ولكن الحمد لله علي كل حال.. بشكر د أحمد سمير علي وقوفه جنبي اليومين اللي فاتوا.. أي معلومات أخري عن حالتي الصحية غير صحيحة بالمرة.. وإن شاء الله هتعدي علي خير بفضل ربنا ثم دعواتكم".

أزمة إسلام إبراهيم الصحية

وكان إسلام إبراهيم قد تعرض لوعكة صحية نُقل على أثرها إلى المشفى لتلقي العلاج والمحاليل اللازمة، جاهلًا بهوية مرضه، وأعلن عن ذلك خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، قائلًا: "دعواتكم.. بقالي أسبوع مش فاهم أنا عندي ايه" مع صورة على فراش المرض أثناء تواجده بإحدى المستشفيات.

آخر أعمال إسلام إبراهيم الدرامية

الجدير بالذكر، أن الفنان إسلام إبراهيم شارك في الموسم الرمضاني المنقضي بمسلسل "نجيب زاهي زركش" مجسدًا شخصية نجل النجم الكبير يحيي الفخراني، العمل بطولة يحيى الفخرانى، أنوشكا، شيرين، رنا رئيس، نهى عابدين، كريم عفيفى، إسلام إبراهيم، محمد محمود، محمد يسرى، تميم عبده، محمد الصاوى، فتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجى.