/631262/طلب-إحاطة-من-النائب-أحمد-زيدان-لوزير-الشباب--بشأن-تغيير-أرضيات-ملاعب-مركز-شباب-الساحل

تقدم النائب أحمد زيدان وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب،عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بطلب موجه إلى وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، بشأن تغيير الأرضيات الخاصة بالملاعب المفتوحة بمركز شباب الساحل، وعمل السدايات الخارجية للملاعب، وذلك لخدمة الأعضاء والمترددين على المركز، حيث يوجد بالمركز ثلاثة ملاعب للكرة الطائرة، وكرة السلة وكرة اليد، لافتا إلى أنها غير صالحة لممارسة تلك الألعاب الرياضية عليها.

وتجدر الاشارة إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تابعت بكل فخر واعتزاز جهود الدولة المصرية في دعم الأشقاء الفلسطينيين على الصعيدين السياسي والإنساني، لتؤكد أن القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر هي جزء من ثوابت أمنها القومي، وقضية إنسانية عادلة تتصدر أجندة السياسة الخارجية المصرية.

كما توجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالشكر للقيادة السياسية على دعمها الدائم للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة ولتحقيق السلام القائم على العدل، فإنها تدعو المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ودعم الجهود المصرية لوقف العدوان وتغليب مسار الحل السياسي الذي تتبناه مصر والذي من شأنه حقن دماء الأبرياء ووضع قواعد الاستقرار والتنمية كأولوية لمنطقة الشرق الأوسط.

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وجديرا بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد رفع الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون شروط شغل الوظائف العامة، والتي تقضي بفصل متعاطي المخدرات، على أنم يعاود المجلس الانعقاد فى 23 من مايو المقبل.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، وافق على مشروع قانون فى مجموعه، مقدم من النائب ايهاب الطماوي،بشأن تعديل بعض احكام قانون العقوبات الخاص بتجريم التصوير فى المحاكم أو وقائع الجلسات بدون تصريح.