/631263/الأهلي-يطير-إلى-جنوب-إفريقيا-استعدادا-لمواجهة-صن-داونز

تطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الإثنين، إلى جنوب أفريقيا، استعداداً لمواجهة فريق صن داونز، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا .

جاء ذلك بناء على قرار الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، والذي فضل السفر إلى جنوب إفريقيا قبل موعد المبارة بـ 5 أيام، من أجل تعود لاعبيه على الأجواء في مدينة بريتوريا التي تستضيف المباراة، خاصة وأن المباراة ستقام في أجواء حارة لأنها ستلعب في الثالثة عصرا، بتوقيت القاهرة.

كان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب، التي أقيمت السبت الماضي على استاد الأهلي وي السلام، بهدفين نظيفين أحرزهما طاهر محمد طاهر وصلاح محسن.