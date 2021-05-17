بالفيديو.. مسابقة سرعة «حفر القبور» أغرب بطولة رياضية في العالم

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شهدت مدينة نوفوسيبيرسك الروسية، بطولة غريبة تعد من أغرب المسابقات حول العالم، حيث نظمت مؤسسة الطقوس بالمدينة بطولة جديدة عن سرعة حفر القبور .
وشارك في البطولة ثمانية فرق من مختلف مناطق روسيا، تنافست على لقب الأسرع في حفر القبور، ضمن قطعة أرض محددة.
وجاء من شروط المسابقة أن يكون المشارك عاملا نشطا في خدمة الجنازات، ويبلغ من العمر 18 عاما أو أكثر، وعلى حفاري القبور القيام بعملهم ليس فقط بسرعة، ولكن أيضا بدقة، ووفقا لمعايير محددة.
وكان على المتسابقين حفر قبر بطول مترين وعرض 80 سم وعمق 1.6 م، وتم تجهيز توابيت للتحقق من صحة المعايير.
ونجح فريق مؤلف من الأب والابن من مدينة أومسك في الانتهاء من المهمة بشكل أسرع، وحفر قبر بزمن قدره 38 دقيقة.
وخصصت جوائز من 10 إلى 30 ألف روبل (الدولار الواحد يساوي نحو 75 روبلا)، لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، إضافة إلى أنهم سيمثلون روسيا في المسابقات الدولية في هنجاريا.
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