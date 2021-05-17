المفتى: دعم القضية الفلسطينية والدفاع عنها واجب على كل عربى ومسلم

جاء ذلك خلال اتصال هاتفى أجراه الدكتور شوقى علام بسماحة الشيخ محمد حسين مفتى القدس الشريف للتعبير عن التضامن الكامل للقدس والمقدسيين ودعم القضية الفلسطينية.
وأضاف شوقى علام أن دعم القضية الفلسطينية والدفاع عنها واجبٌ على كل عربى ومسلم، وهو ما تقوم به مصر على مر التاريخ، لما لها من دور ريادى فى المنطقة، وانطلاقًا من المحبة المتبادلة بين الشعبين المصرى والفلسطينى، وإيمانًا بعدالة القضية.
وأشار المفتى إلى أن التحركات الرسمية المصرية الأخيرة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تؤكد مدى اهتمام مصر وقيادتها السياسية بالعمل على توحيد الصف لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، ووقف اعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى، وإنهاء معاناته فى الداخل والخارج جراء الظروف الشديدة والقرارات التعسفية التى يعانى منها الشعب الفلسطينى يوميًّا بسبب الاحتلال.
وأضاف أن مصر بذلت -ولا زالت تبذل- الكثير من التضحيات والمجهودات لسنوات طوال، كما تقوم بالضغط السياسى والدولى على الكيان الإسرائيلى المحتل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وكذلك فتح معبر رفح من أجل استقبال ضحايا القصف الإسرائيلى على أهالى غزة الأبرياء واستقبالهم فى المستشفيات المصرية.
وقال مفتى الجمهورية: "إن دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم توليان اهتمامًا بالغًا بالقضية الفلسطينية والمسجد الأقصى المبارك عملًا بشكل متواصل وفعال من خلال قنواتها الشرعية على جعل القضية الفلسطينية حية فى قلوب جميع المسلمين".
واختتم مفتى الجمهورية مكالمته الهاتفية بالتأكيد على ضرورة وحدة الصف الفلسطينى والمصالحة بين الفرقاء الفلسطينيين من أجل مواجهة العدو الإسرائيلى المحتل، وأن يكون الجميع تحت عباءة القيادة السياسية الفلسطينية، لتوحيد الرؤى والخطوات وتقدير العواقب للحد من الخسائر والضحايا الأبرياء.
من جانبه، عبر سماحة الشيخ محمد حسين، مفتى القدس، عن شكره وامتنانه البالغ لمصر قيادة وشعبًا؛ لما تبذله من مجهودات ملموسة على كافة المستويات من أجل القدس الشريف والقضية الفلسطينية.
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