التعليم تعلن أسماء الطلبة المقبولين بالمدارس اليابانية للعام الدراسى المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الإثنين، عبر الموقع الرسمى للوزارة والصفحة الرسمية للمدارس اليابانية أسماء الطلاب المقبولين "بشكل مبدئى" بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2021-2022، الذين تقدموا للالتحاق بـ48 مدرسة فى 25 محافظة.





وأوضحت وحدة المدارس المصرية اليابانية بالوزارة أنه سيتم التواصل مع أولياء الأمور هذا الأسبوع لإبلاغهم بموعد المقابلات الشخصية والتى ينبغى اجتيازها للانضمام للمدارس، مشيرة إلى أنه سيتم إعلان عن المقابلات فى المدارس الجديدة تباعًا خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من مقابلات المدارس التى كانت تعمل خلال السنوات الماضية، وأن اختيار الطلاب سيكون وفقًا للشروط المعلنة قبل فترة التقديم والأماكن المتوفرة بالمدارس. يذكر أن العام الدراسى المقبل سيشهد دخول 5 مدارس جديدة إلى منظومة المدارس المصرية اليابانية، ليصبح إجمالى عدد المدارس 48 مدرسة فى 25 محافظة، والتى تدرس المنهج المصرى الجديد 2.0 بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التى تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعى.

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