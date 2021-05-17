فيديو- اللازم والمتعدى.. وزير الأوقاف يواصل توضيح أصول اللغة

جدة - نرمين السيد - وأكد الوزير، فى فيديو نشره عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، أن "العربية" هى لغة القرآن، وعظيمة، وسهلة، وميسرة.
وأوضح أن الفعل ينقسم إلى: "لازم"، وهو ما يكتفى بمرفوعه، مثل قولنا: "قعد زيد ـ انتصر الجيش"، ومتعد، ومنه ما ينصب مفعولا واحدًا، مثل "كتب محمد الدرس"، وما ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، مثل "علمت محمدًا مجتهدًا"، أو ليس أصلها المبدأ والخبر، مثل "أعطيت سعيدا جنيها"، وهناك ما ينصب 3 مفاعيل، مثل "بلغت سعيدا الخبر كاملًا".
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