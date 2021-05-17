برلمانى: زيارة الرئيس لفرنسا تؤكد جدية مصر فى دعم دول القارة السمراء 

وأكد محسب أن مصر ستدعو المجتمع الدولى للوقوف إلى جانب السودان وتقديم كل الدعم لها خلال الفترة المقبلة على المستوى السياسى والاقتصادى والاجتماعى كما ستؤكد على أهمية اندماج دول القارة الإفريقية فى الاقتصاد العالمى بشكل أكبر، وذلك لدفع عجلة التنمية فى مختلف دول القارة السمراء خلال الفترة المقبلة.
وعن القمة المنتظرة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أوضح محسب أن القاهرة تربطها علاقة قوية فى مختلف القطاعات مع باريس، كما أن فرنسا تعد واحدة من أكبر الدول التى لديها استثمارات فى مجالات عدة داخل مصر، إذ توجد فى مصر أكثر من 162 شركة فرنسية، كما أن الرئيس سيدفع بمزيد من التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين خلال لقائه بعدد من رؤساء بعض الشركات الفرنسية العالمية على هامش زيارته لباريس.
وتأتى مشاركة الرئيس السيسى تلبية لدعوة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وذلك فى ضوء العلاقات الوثيقة والمتنامية التى تربط بين مصر وفرنسا، فضلاً عن الدور المصرى الحيوى لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان الشقيق على الصعيدين الإقليمى والدولى، وكذلك للثقل الذى تتمتع به مصر على مستوى القارة الإفريقية بما يساهم فى تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول الإفريقية.
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