فيديو.. ماذا تعرف عن واو الثمانية؟.. وزير الأوقاف يجيب

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير، فى مقطع فيديو نشره عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، إنها سميت بذلك لأنها، لأنها تقع فى بعض اللهجات مع العدد الثامن.

وأوضح جمعة، أن واو الثامنية، ذكرت فى أكثر من موضع فى القرآن الكريم، ومن ذلك، قول الله تعالى: "سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ...".

وأكد الوزير أن واو الثمانية، تفيد فى أحيان كثيرة التنويع، مشيرًا إلى إعجاز القرآن الكريم فى استخدامها، وخصوصا مع تصوير حال أهل الجنة، وأهل النار.