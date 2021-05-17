رئيس الوزراء يتابع خطط تطوير المنطقة الجنوبية بمحافظة الجيزة

عقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء اجتماعا لمتابعة خطط تطوير المنطقة الجنوبية بمحافظة الجيزة.



وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد قام بجولة مؤخرا تفقد خلالها عددًا من مشروعات الإسكان ومحاور الطرق فى محافظة الجيزة.



وتفقد وحدات تنفذها وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، فى مدينة حدائق أكتوبر لأهالينا سكان المناطق العشوائية بالجيزة، ووجه بضرورة الإسراع للانتهاء من كافة المناطق الخدمية بالمشروع استعدادًا لنقل الأهالى المستحقين لهذه الوحدات السكنية فى أقرب وقت ممكن‪.‬

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