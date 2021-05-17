قرار جديد من الاتحاد الإسباني حول الجولة الحاسمة لـ«الليجا»

/631266/قرار-جديد-من-الاتحاد-الإسباني-حول-الجولة-الحاسمة-لـالليجا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، قرارا جديدا حول الجولة الـ 38 والأخيرة من بطولة الدوري، والتي ستشهد حسم الفريق الفائز بلقب الليجا عن الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تبدأ الجولة يوم الجمعة، بمباراة ليفانتي-قادش، وستختتم مباريات الجولة الأخيرة يوم الأحد، بمباراة غرناطة ضد خيتافي، وإشبيلية ضد ألافيس .

وقرر الاتحاد إقامة 7 مباريات، وهي التي تحتوي على شيء من المنافسة، في نفس التوقيت مساء السبت المقبل، على رأسهم مواجهتي أتلتيكو مدريد مع بلد الوليد، وريال مدريد ضد فياريال.

وبالإضافة إلى المباراتين اللتين ستحددان لقب بطل الدوري، يشهد يوم السبت مباريات: سيلتا - بيتيس، وإيبار - برشلونة؛ وهويسكا - فالنسيا؛ وأوساسونا - ريال سوسيداد، وإلتشي - أتلتيك بيلباو.

جدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد يتصدر جدول ترتيب الليجا برصيد 83 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد، حيث سيتوج الأتليتي بطلاً للدوري الإسباني حال فاز على بلد الوليد أو تعثر الملكي أمام فياريال.

وكان أوناي إيمري المدير الفني لفياريال، قد طالب بإقامة مباراة ريال مدريد يوم السبت، كي يكون أمام فريقه متسع للتحضير لمباراة نهائي الدوري الأوروبي التي ستقام ضد مانشستر يونايتد يوم 26 من الشهر الجاري.