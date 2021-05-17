موعد عيد الأضحى هذا العام 2021.. إليك التفاصيل

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يتسائل العديد من المواطنين عن موعد عيد الأضحي المبارك والذي يحل كل عام فى اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وبعد عيد الفطر المبارك بما يقرب من 70 يومًا، في الوقت الذي أعلنت البحوث الفلكية عن موعده المقرر لعام 2021، فى 20 يوليو2021 وهو موعد موحد لجميع الدولة الإسلامية والعربية، كونه مرتبطا موسم الحج حيث يقف جميع الملسمين الذين يؤدون فريضة الحج علي جبل عرفات وهو اليوم الذي يطلق عليه وقفة عيد الأضحي المبارك.

موعد عيد الأضحي المبارك

سيكون فلكيا فى 20يوليو2021 والذي يوافق يوم الثلاثاء، ويشهد أضحية جموع المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها، وفى مصر يحرص جميع المصريين علي التضحية وتوزيع اللحوم بحسب إطارها الشرعي وخاصة علي الفقراء والمساكين ، ومن المنتظر أن يصحب عيد الفطر أجازة تعمل الحكومة المصرية علي إعطائها للمواطنين حيث تمتد من يوم الاثنين السابق لعيد الأضحي ولمدة أربع أيام، ومن ثم ستكون من يوم 19يوليو2021 حتي الجمعة 23يوليو 2021 بجانب يوم السبت والمقرر أجازة فى العديد من المصالح الحكومية والخاصة بمصر.

موعد عيد الأضحي المبارك 2021

الأعياد فى مصر خلال الفترة الأخيرة تشهد العديد من الإجراءات الإحترازية بسبب فيروس كورونا، وخاصة علي مستوي الإلتزام بإرتداء الكمامة، ومنع التجمعات والإحتفالات منعا للزحام والتجمعات، والتى تكون بيئة مناسبة لانتشار فيروس كورونا، وهو الأمر الذي شهدته أجازة عيد الفطر التى انتهت أمس حيث منع التجمعات والحفلات ومطالبة المواطنين بعد التجمع، وهو الأمر الذي يساعد علي عدم انتشار فيروس كورونا، بجانب منع أداء صلاة العيد فى الخلاء وقصرها علي المساجد التى تشهد صلاة الجمعة فقط وسط إرتداء القمامة واستخدام السجاده الخاصة بكل مصلي ومنع اصطحاب الأطفال.

المتوقع أيضا أن يشهد عيد الأضحي المبارك نفس الإجراءات حرصا علي صحة وسلامة المواطنين خاصة أن انتشار الفيروس لا يزال قائم، والحكومة برئاسة المهندس مصطفي مدبولي حريصة علي صحة وسلامة المواطنين ومن ثم الإجراءات ستكون مشابه، خاصة أن الأجازة الخاصة بعيد الأضحي المبارك قد تكون كبيرة ومتجاوزه للأسبوع ومن ثم يتطلب الحسم والردع مع كل المخالفين، ومن ثم الموعد النهائي للعيد فلكيا حتي الآن 20يوليو 2021، وهو موافقة يوم الثلاثاء ومن قبل أجازة الوقفة يوم الاثنين، والعديد من المصريين يقومون بالحصول علي أجازة الأحد خاصة أن يوم عمل فقط في الأسبوع ومن ثم قد تكون الأجازة لبعض المواطنين من الجمعة إلي الجمعة.

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