/631268/المكسيكية-أندريا-ميزا-تتوج بلقب-ملكة-جمال-الكون-لعام-2021
فازت ملكة جمال المكسيك أندريا ميزا بلقب مسابقة ملكة جمال الكون، في النسخة 69 منها، التي أقيمت يوم الأحد الموافق 16 مايو، في الولايات المتحدة الأمريكية.
دوت الخليج يرصد تتويج أندريا ميزا بلقب ملكة جمال الكون، وتفاصيل حفل الختام الذي يلقى اهتمامًا عالميًا.
أندريا ميزا تتقدم على ملكتي جمال البرازيل والبيرو
وتمكنت أندريا ميزا التي تبلغ من العمر 26 عامًا، من الحصول على اللقب متقدمة على ملكتي جمال البرازيل والبيرو، اللتين تأهلتا أيضًا إلى المرحلة النهائية خلال المسابقة، التي أقيمت في هوليوود تحديدًا بولاية فلوريدا الأمريكية.
أسباب إلغاء مسابقة ملكة جمال الكون عام 2020
وتولى تقديم الحفل الأمريكي ماريو لوبيز ومواطنته أوليفا كولبو، وكانت مسابقة ملكة جمال الكون أُلغيت لأول مرة العام الماضي 2020، منذ أن شُرع في تنظيمها عام 1952،بسبب جائحة كورونا.
ووقع الاختيار على ميزا من بين 74 مشاركة في المسابقة، تراوحت أعمارهن بين 18 و 28 عامًا من خلال لجنة تحكيم تتضمن 8 سيدات، تضم رائدات أعمال، فائزتين سابقتين باللقب وشخصيات تليفزيونية.
معلومات ملكة جمال الكون لعام 2021
تعمل أندريا ميزا ملكة جمال الكون لعام 2021، كمبرمجة، كما أنها تدعم السياحة في مدينتها تشيهواهوا وتدافع ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، فضلًا عن امتلاكها لمتجر اونلاين خاص بها للملابس الرياضية.
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