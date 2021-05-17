/631270/ارتفاع-أسعار-الذهب-اليوم-الاثنين-وعيار-18-يسجل-682-جنيها

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين 17 مايو 2021، في مستهل تداولات هذا الأسبوع، بقيمة 3 جنيهات، لتسجل أسعار الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا في السوق 796 جنيها للجرام.

وبذلك يصعد الذهب لمستويات هي الأعلى منذ نهاية يناير 2021. أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 682 جنيها عيار 21 سجل 796 جنيها عيار 24 سجل 909.71 جنيه الجنيه الذهب 6368 جنيها أونصة الذهب 1854 دولارا. صعود أونصة الذهب ارتفاع سعر الذهب جاء عقب صعود سعر أونصة الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.55 % إلى مستويات 1854 دولار للأونصة الذهب، بقيمة ارتفاع تتجاوز 10 دولارات عن آخر سعر تم تسجيله للذهب بنهاية تداولات الأسبوع المنقضى. ارتفاع الذهب العالمي وعالميًا ارتفاع سعر الذهب جاء مع إعلان تباطؤ الناتج الصناعي في الصين لشهر أبريل 2021. وكذلك استمرار ارتفاع الإصابات من فيروس كورونا، كما أن عاوائد السندات الأمريكية سجلت هبوط وهى العوامل التى دفعت الذهل نحو الصعود. وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.62 جنيه للشراء. 15.72 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.61 جنيه للشراء. 15.71 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.62 جنيه للشراء. 15.72 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.62 جنيه للشراء. 15.72 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر 15.61 جنيه للشراء. 15.71 جنيه للبيع.

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