أخبار البرلمان 631271 /631271/أسماء-الجمال-مصر-تضع-القضية-الفلسطينية-على-قمة-أولوياتها 11:08 ص - الإثنين 17 مايو 2021 قالت النائبة أسماء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، إن مصر منذ نكبة عام 1948، ومازالت حتى هذه اللحظة، السند الحقيقي للقضية الفلسطينية، وذلك رغم أنف المزايدات التي شهدتها المنطقة للتقليل من أهمية ومصيرية الدور المصري المحوري. أسماء الجمال: فلسطين لها تأثيرات جوهرية وأضافت عضو مجلس النواب،أسماء الجمال، إن قضية فلسطين كان لها تأثيرات جوهرية في داخل مصر نفسها، فقد حارب الجيش المصري في طليعة الجيوش العربية التي شاركت في حرب 1948، ثم كانت الهزيمة في فلسطين أحـد أسباب تفجر ثورة 23 يوليو 1952 بقيادة الضباط الأحرار مشيرة إلي أن مصر ساندت خلال القمة العربية الثانية التي عقدت في الإسكندرية يوم 5 سبتمبر 1964 قرار منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الزعيم الفلسطيني الشهيد ياسر عرفات، بإنشاء جيش للتحرير الفلسطيني. أسماء الجمال: مصر لم تتوانى من أجل فلسطين واستكملت أسماء الجمال حديثها لـ دوت الخليج:” لم تتوان مصر لحظة واحدة على مر السنين، عن ممارسة دورها تجاه القضية الفلسطينية، فقد قدمت مصر أكثر من 100 ألف شهيد و200 ألف جريح خلال حروبها المتعاقبة مع إسرائيل من أجل فلسطين. وتابعت:” لقد حذرت مصر مراراً من مخططات إسرائيل الهادفة إلى التغيير الديموغرافي وتهويد القدس الشريف،وفي هذا الصدد، جاء بيان مصر أمام القمة الإسلامية الطارئة لدعم فلسطين والقدس التي اختتمت أعمالها في مارس 2016 باعتماد "إعلان جاكرتا" وقرار القمة الاستثنائية الخامسة لمنظمة التعاون الاسلامي لدعم فلسطين والقدس. ومازالت مصر هي مفتاح الحل السلمي للقضية الفلسطينية، بما لها من تأثير إقليمي ودولي، فقد قالها أحد زعماء اليهود يومًا "لا حرب بدون مصر". وأختتمت:” كما أوقفت مصر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أعوام 2008 و2014، وها هي تسهم في وقف العدوان العسكري الهمجي الحالي على غزة، وتبذل كل عزيز وغال من أجل القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب الأولى”. تابع موقع دوت الخليج علي

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