/631273/ننشر-سعر-الدولار-مقابل-الجنيه-المصري-أول-يوم-عمل-للبنوك-عقب-إجازة-عيد-الفطر

تباين سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 17-5-2021، مع أولى التعاملات الصباحية للبنوك المصرية، وذلك بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.62 جنيه للشراء. 15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.61 جنيه للشراء. 15.71 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.62 جنيه للشراء. 15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.62 جنيه للشراء. 15.72 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر 15.61 جنيه للشراء. 15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 15.62 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 15.61 جنيه. 15.72 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 15.71 جنيه.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 15.64 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 15.63 جنيه. 15.74 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 15.73 جنيه.

المالية: 628 مليار جنيه مدفوعات إلكترونية للموردين

بينما استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول أداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية منذ انطلاقها في مايو ٢٠١٩ وحتى مارس الماضي.

وأكد أن هذه المنظومة المتطورة تمضى بخطى ثابتة على نحو يُسهم فى التحول التدريجي إلى مصر الرقمية، والاقتصاد غير النقدى وتعزيز الشمول المالي، بما يتسق مع ما توفره الدولة من خدمات مميكنة تضمن تيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم دون تحميلهم أى أعباء إضافية. فيما قال الوزير، إن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية، شهدت أداءً قويًا منذ بدء انطلاقها وحتى مارس الماضى.

وقد بلغ إجمالى المدفوعات الإلكترونية الحكومية للموردين عبر هذه المنظومة المتطورة خلال الـ ٢٣ شهرًا الماضية ٦٢٨ مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي الدفع الإلكتروني لمرتبات العاملين بالدولة ٣٧٧ مليار جنيه، إضافة إلى ١٣,٥ مليون معاملة باستخدام نقاط التحصيل الإلكترونى الحكومية بقيمة ٣٧ مليار جنيه.

وأكد أنه لا يتم تحصيل أى رسوم إضافية من المواطنين عند سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة العمولات المقررة نظير خدمة الدفع الإلكتروني من خلال ماكينات التحصيل. وأضاف أن إجمالي عدد المعاملات التى تم إجراؤها عبر آلية «مدفوعة المواطن» بالقاهرة والمحافظات منذ تطبيقها في مايو ٢٠١٩ وحتى مارس الماضي بلغ نحو ٥٢٩ ألف معاملة بقيمة إجمالية ٥٤ مليار جنيه.

وأردف أن هذه الآلية تخضع للتطوير المستمر، باعتبارها إحدى وسائل الدفع غير النقدى للمستحقات الحكومية التى تتجاوز ١٠ آلاف جنيه، وقد امتدت مظلتها إلى ٤ آلاف مكتب بريد على مستوى الجمهورية، إضافة إلى بنوك «الأهلى، ومصر، والقاهرة، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي الدولي، والزراعي، والعربي، والأهلي اليوناني، والمصرف المتحد، وقطر الوطني الأهلي، وعودة، وكريدي أجريكول، والأهلي المتحد، وقناة السويس، وفيصل الإسلامي، وإتش. إس. بي. سي، والمصري لتنمية الصادرات، والمشرق".