/631275/هالة-أبو-السعد-تطالب-ببناء-مركز-متكامل-لعلاج-أمراض-القلب-بكفر-الشيخ

تقدمت النائبة هالة ابو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن بناء مركز متكامل لعلاج أمراض القلب بأرض فضاء بمستشفى فوه للتأمين الصحي، مؤكدة ان الهيئة العامة للتأمين الصحى - فرع الغربية قد قامت بالتعاقد مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لبناء مخازن للهيئة، ويأتي ذلك على قطعه ارض مساحتها ١٠٠٠ متر مربع داخل محيط مستشفى فوه للتأمين الصحى بمحافظة كفر الشيخ.

هالة أبو السعد تتقدم بطلب إحاطة

وأوضحت عضو مجلس النواب، هالة أبو السعد، خلال طلب الإحاطة، أن ايقاف العمل بهذا المقترح بناءا على مطالبتنا كممثلين عن المواطنين يعنى إلغاء الدولة لوعدها بإنشاء مركز لعلاج أمراض القلب على هذه الأرض حيث انه لا يوجد قطعه ارض مماثلة فى المنطقة بالكامل.

هالة أبو السعد: المركز يخدم كتلة سكانية كبيرة

وأضافت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتناهية الصغر بمجلس النواب، هالة أبو السعد، أن قطعة الأرض مخصصه لبناء مركز متكامل لعلاج أمراض القلب لخدمه المواطنين فى نطاق وسط وغرب الدلتا لخدمه المواطنين ، فى العديد من المحافظات المحيطة لاسيما مراكز فوه ودسوق وقلين و مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، ومراكز المحموديه وادفينا والرحمانية بالبحيرة.

وأشارت البرلمانية إلى أن المركز يخدم كتله سكانية تقدر بحوالى ٨ مليون مواطن يطالبونا ويطالبون الدولة منذ سنوات بإنشاء ((مركز لعلاج أمراض القلب )) حيث يعانى المواطنون فى هذه المنطقة أشد المعاناة فى علاج حالات القلب لأهلهم وأبنائهم وذويهم .

وطالبت النائبة الحكومة بالتوجيه اللازم نحو إنشاء مركز متكامل لعلاج أمراض القلب بمستشفى فوه للتأمين الصحى لخدمة المرضى الغير قادرين و الذين هم فى أشد الحاجة لهذه الخدمة الطبية.