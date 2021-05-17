/631277/وكيل-الشيوخ-يطالب-مجلس-الأمن-التدخل-بالقوة-لمنع-الاعتداءات-على-الفلسطينيين

قال وكيل مجلس الشيوخ بهاء أبوشقة، إن كلمة رئيس المجلس جامعة مانعة، تعبر ليس عن رأي الشيوخ فقط، وإنما هي تعبير صادق عن المصريين جميعا، وأضاف: بإسمي وبإسم حزب الوفد، أسجل استنكارا بالغا على الاعتداءات الوحشية على الفلسطينيين، على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، بما يشكل جرائم حرب، بكل ماتعنيه الكلمة.

وتابع: هناك انتهاكات لميثاق الأمم المتحدة بهذه الاعتداءات الغاشمة، متسائلا: أين المنظمات الدولية، وتلك التي تتحدث عن حقوق الإنسان، مايحدث يشكل جرائم حرب وإبادة جماعية بكل النصوص المستقرة في مواثيق الأمم المتحدة والمتفرعة عنها.

واستطرد: بإسم هذا المجلس الذي يمثل شيوخ هذه الأمة، نخاطب رئيس مجلس الأمن ورئيس الأمم المتحدة نطالب فيها بتفعيل نصوص الأمم المتحدة التي تكفل لمجلس الأمن التدخل بالقوة في الحالات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين. وكان قبلها قد قال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق " تابعنا ما تعرض له المسجد الاقصى و المصلين العزل. وأضاف خلال الجلسة العامة للمجلس "ثم تحولت لساحة حرب في الاراضي المقدسة في مشهد استفز شعوب العام اجمع في ظل التجهيز القصري من المنازل في الشيخ جراح و ازداد الامر سوءا بتنفيذ عملية عسكرية قطاع غزة وقع اعداد كبيرة من الشهداء الفلسطينيين مما يهدد مستقبل السلام والاستقرار في المنطقة. وقال رئيس الشيوخ: المجلس يدين باشد العبارات الممارسات الغاشمة و نؤكد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، ودعا المجلس المؤسسات الدولية و الاممية ان تتحمل مسئوليتها و توفير الحماية المدنية للشعب الفلسطيني، و قال:" الشيوخ يدعم الموقف الرسمي للحكومة المصرية و يؤكد وقوفه لدعم الشعب الفلسطيني و دولته المستقلة و عاصمتها القدس الشرقية.