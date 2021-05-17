/631279/ارتفاع-في-أسعار-الحديد-ومواد-البناء-والطن-يتراوح-بين-14300-14400-جنيه

للمرة الثالثة فى أقل من شهر، أعلنت شركات الحديد والصلب رفع أسعار الحديد، بما يعادل 200 جنيه للطن، وذلك بداية من غد الاثنين.

الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أكدت أن مصانع الحديد أعلنت رفع أسعار طن الحديد من المصنع بمتوسط 200 جنيه للطن.

وتراوحت قيمة ارتفاع أسعار الحديد، بين 350 و450 جنيهًا، بينما استقرت أسعار الأسمنت في سوق الجملة في تعاملات اليوم الاثنين.

شركة حديد بشاى

وأعلنت شركة حديد بشاى زيادة 150 جنيها أيضا ليصل السعر إلى 13600 جنيه تسليم أرض المصنع، ومتوسط 13850 جنيها للمستهلك.

يأتى هذا فيما قررت وزارة الصناعة والتجارة، فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف عيدان مدرفلة ومجدولة لتقوية الخرسانة ذات المنشأ أو المصدرة من دول الصين وتركيا وتونس لحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

سوق مواد البناء

ويشهد سوق مواد البناء الحديد تذبذبًا ملحوظًا في حجم الطلب بالسوق، نتيجة تراجع حركة البناء والتشييد وخاصة بمشروعات الأهالي والتي تمثل نسبة كبيرة من حجم الطلب بالسوق، بالإضافة لزيادة معدلات الإنتاج بالسوق مع دخول خطوط إنتاج جديدة لبعض مصانع الحديد والأسمنت العاملة بالسوق المصري.

وذكرت شعبة وكلاء ومتعهدى مواد البناء في الغرفة التجارية بالاسكندرية، أن موجة من الركود والترقب الحذر تسيطر على سوق البناء في مصر خاصة وان عدم الاقبال على شراء الحديد والاسمنت تعدى 90%.

وجاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

ارتفع حديد عز بنحو 400 جنيه ليسجل 14600 جنيه. كما ارتفع حديد بشاي بنحو 400 جنيه ليسجل 14500 جنيه. وصعد حديد العتال بواقع 350 جنيهًا ليصل إلى 14450 جنيهًا. وصعد حديد المراكبي بواقع 400 جنيه ليصل إلى 14300 جنيه. وزاد حديد المصريين بواقع 450 جنيهًا ليبلغ 14500 جنيه. وزاد حديد العشري بنحو 400 جنيه ليسجل 14300 جنيه. وزاد حديد مصر ستيل بنحو 400 جنيه ليسجل 14300 جنيه.

وجاءت أسعار الأسمنت على النحو التالي:

استقر أسمنت المسلح ليسجل 875 جنيهًا. كما استقر لافارج للأسمنت "المخصوص" عند 840 جنيهًا. واستقر أسمنت سيناء ليسجل 760 جنيهًا. واستقر أسمنت السويس ليسجل 850 جنيهًا. واستقر أسمنت حلوان ليسجل 850 جنيهًا. واستقر أسمنت السويدي عند 855 جنيهًا.

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