/631280/حسام-الخولي-نشكر-القيادة-السياسية-المصرية-على-جهودها-لصالح-فلسطين

قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن في مجلس الشيوخ النائب حسام الخولي، بإسم حزب مستقبل وطن، ندين مايجرى من إعتداءات على الفلسطينيي، ونشكر القيادة السياسية المصرية التي لم تتأخر عن التحرك السريع لحل الأزمة والحفاظ على أمن الأطفال والنساء في قطاع غزة.

وتسائل الخولي: أين منظمات حقوق الإنسان، التي ترى في بث مباشر بالصوت والصورة مقتل الأطفال العزل، ولم نشاهد أي عقوبات أو التلويح بها.

وكان قبلها قد قال وكيل مجلس الشيوخ بهاء أبوشقة، إن كلمة رئيس المجلس جامعة مانعة، تعبر ليس عن رأي الشيوخ فقط، وإنما هي تعبير صادق عن المصريين جميعا، وأضاف: بإسمي وبإسم حزب الوفد، أسجل استنكارا بالغا على الاعتداءات الوحشية على الفلسطينيين، على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، بما يشكل جرائم حرب، بكل ماتعنيه الكلمة.

واستطرد: بإسم هذا المجلس الذي يمثل شيوخ هذه الأمة، نخاطب رئيس مجلس الأمن ورئيس الأمم المتحدة نطالب فيها بتفعيل نصوص الأمم المتحدة التي تكفل لمجلس الأمن التدخل بالقوة في الحالات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.

وكان قبلها قد قال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق " تابعنا ما تعرض له المسجد الاقصى و المصلين العزل.

وأضاف خلال الجلسة العامة للمجلس "ثم تحولت لساحة حرب في الاراضي المقدسة في مشهد استفز شعوب العام اجمع في ظل التجهيز القصري من المنازل في الشيخ جراح و ازداد الامر سوءا بتنفيذ عملية عسكرية قطاع غزة وقع اعداد كبيرة من الشهداء الفلسطينيين مما يهدد مستقبل السلام والاستقرار في المنطقة. وقال رئيس الشيوخ: المجلس يدين باشد العبارات الممارسات الغاشمة و نؤكد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، ودعا المجلس المؤسسات الدولية و الاممية ان تتحمل مسئوليتها و توفير الحماية المدنية للشعب الفلسطيني، و قال:" الشيوخ يدعم الموقف الرسمي للحكومة المصرية و يؤكد وقوفه لدعم الشعب الفلسطيني و دولته المستقلة و عاصمتها القدس الشرقية.