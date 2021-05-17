برلمانى: زيارة السيسى لفرنسا تعكس العلاقات الوثيقة المتنامية بين البلدين

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور عبدالحى عبيد، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، إلى العاصمة الفرنسية باريس تأتى فى ضوء العلاقات الوثيقة والمتنامية التى تربط البلدين.





وأوضح عبيد، فى بيان له اليوم الإثنين، أن القاهرة تلعب دورًا فاعلاً لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان على الصعيدين الإقليمى والدولى، والذى يرجع للثقل الذى تتمتع به مصر على مستوى القارة الإفريقية بما يساهم فى تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول الإفريقية.

وأضاف أن العلاقات المصرية الفرنسية تتسم بالديناميكية حيث شهد التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة زيادة ملحوظة خلال السنوات القليلة الماضية مدفوعًا بالتسهيلات التى وفرتها حكومتا البلدين للشركات والمستثمرين بالجانبين، متوقعًا تنامى حجم التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين خلال الفترة المقبلة بفضل الإصلاحات الاقتصادية والمالية التى نفذتها مصر لتحسين بيئة الاستثمار خصوصًا مع بدء انحسار تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمى بصفة عامة واقتصاد البلدين بصفة خاصة.

وقال إن الشراكة الفرنسية مع دول القارة الإفريقية ترتكز على عدد من الأولويات تتمثل فى تكثيف تنفيذ المشروعات الرامية إلى تطوير البنية التحتية ودعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص الفرنسى والإفريقى وتمكين الشباب والمرأة بدول القارة الإفريقية ونقل التكنولوجيا وتطوير مصادر الطاقة.

وأفاد بأن مجالات الشراكة الفرنسية الأفريقية تركز على تعزيز التحولات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال من خلال تشجيع الاستثمارات الخاصة والابتكار، وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام بدول القارة، مشيرًا إلى أن فرنسا أكدت خلال مشاركتها فى قمتى مجموعة السبع الصناعية ومجموعة العشرين الأخيرتين على ضرورة دعم خطط التحولات الاقتصادية والتنمية المستدامة ومواجهة أزمة الديون بالقارة الإفريقية.

ولفت رئيس لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إلى أن مصر منذ اللحظات الأولى وهى تعمل على دعم المرحلة الانتقالية فى السودان ومساعدة الحكومة الانتقالية لعبور تلك المرحلة الصعبة، إضافة إلى تركيز الرئيس السيسى على دعم جهود السودان لأجل جذب الاستثمارات للسودان بهدف إعادة إعمارها.