الحكومة تنفى إرسال الصحة رسائل وهمية للمواطنين بشأن لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن إرسال وزارة الصحة رسائل وهمية بموعد ومكان التطعيم للمواطنين المسجلين لتلقى لقاح كورونا دون توفير الجرعات لهم، عارٍ تمامًا من الصحة.





وتواصل المركز الإعلامى مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإرسال الوزارة رسائل وهمية بموعد ومكان التطعيم للمواطنين المسجلين لتلقى لقاح كورونا دون توفير الجرعات لهم، مُشددةً على أنه لا يتم إرسال رسالة بموعد ومكان التلقيح للمسجل، إلا عقب التأكد من توافر الجرعات اللازمة بمراكز التطعيم فى المحافظة والمنطقة التى يرغب المواطن فى الحصول على اللقاح بها.

وأكدت الصحة توافر كميات مناسبة من اللقاحات داخل المراكز المخصصة للتطعيم، تكفى المواطنين المسجلين الذين تم إرسال رسائل نصية لهم بمكان وموعد التلقيح، مُشيرةً إلى إمكانية متابعة المواطن لطلب التسجيل من خلال رقم الطلب الخاص به، سواء عن طريق موقع التسجيل عبر الرابط التالى"www.egcovac.mohp.gov.eg" أو الخط الساخن "15335".

وفى سياق متصل، لن يتم تطعيم أى شخص دون الحجز على الموقع الإلكترونى المخصص لتلقي اللقاح "www.egcovac.mohp.gov.eg" ووصول رسالة تتضمن حجز الموعد والمكان المخصص له قبل التوجه إلى مركز تلقى اللقاح، وذلك حفاظاً على عدم حدوث تكدس بمراكز تلقى اللقاح وتطبيقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية.

كما وضعت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أولويات لتلقى لقاح فيروس كورونا، وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية بأولوية التطعيم لكل من الفئات الأكثر عرضة للإصابة وهى الأطقم الطبية، بالإضافة إلى الفئات الأكثر عرضة لحدوث مضاعفات عند الإصابة وهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، حيث تم تخصيص مكتب فى الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية لتسجيل كافة المواطنين من الفئات المستحقة لمن لا يستطيع التسجيل على الموقع، للحصول على لقاح فيروس كورونا.

وفى إطار حرص الدولة على مشاركة مصر فى تصنيع لقاحات فيروس كورونا، تستعد الوزارة لبدء تصنيع لقاح فيروس كورونا الصينى (سينوفاك) فى صة بمصر، ومن المقرر أن تستقبل مصر الشحنة الأولى للمواد الخام الخاتصنيع لقاحات "سينوفاك" بداية من يوم 18من شهر مايو الجارى، لبدء التصنيع فى مصر، ومن المتوقع الانتهاء من تصنيع 2 مليون جرعة بنهاية شهر يونيو القادم، وفور الانتهاء من التصنيع سوف تخضع تلك الجرعات للتحليل فى معامل هيئة الدواء المصرية للتأكد من مأمونيتها وفاعليتها، كما أن مصر ستصبح مركزاً لتصنيع اللقاحات للدول الإفريقية.