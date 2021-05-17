صور.. غادة والى تحذر من تزايد الفساد فى المجتمعات بسبب جائحة كورونا

جدة - نرمين السيد - وألقت المدير التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة الدكتورة غادة والى كلمة افتتاحية حذرت خلالها من تعرض المجتمعات لتهديدات الجريمة والفساد بشكل متزايد بسبب جائحة "كوفيد-19" وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، وأبرزت ضرورة العمل على معالجة تداعيات الجائحة من منظور شامل يضم كل أعضاء المجتمع.



وشهدت الجلسة الافتتاحية، والتى تضمنت مراسم الاحتفال بمرور 30 عاما على إنشاء اللجنة، مشاركة وزير العدل المستشار عمر مروان الذى يرأس وفد مصر، إذ ألقى كلمة استعرض خلالها جهود مصر فى تعزيز كفاءة نظم العدالة الجنائية فى ظل الجائحة، موضحا ما توليه مصر من أهمية لموضوعات مكافحة الإرهاب والتصدى للاتجار بالآثار والممتلكات الثقافية، ويشارك مروان أيضاً فى عدة فعاليات جانبية بدعوة من وزيرى العدل فى النمسا واليابان.

وضم وفد مصر أيضا المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة فى فيينا محمد الملا وعدد من ممثلى وزارة العدل وهيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة.



كما شارك فى الجلسة الافتتاحية وزراء عدل النمسا ونيجيريا وإيطاليا وموزمبيق، فضلاً عن المفوض السامى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشليت، ورئيس المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة منير أكرم.

يشارك فى أعمال الدورة 30 للجنة منع الجريمة وفود 125 دولة وممثلى 49 منظمة من منظمات المجتمع المدنى، إذ بلغ إجمالى المشاركين المسجلين 1.100 شخص، يشارك أغلبهم من خلال منصة تفاعلية عبر الإنترنت.

وسيكون الموضوع الرئيسى الذى ستتناوله الدورة هو تهريب المهاجرين ومواجهة شبكات التهريب، وأهمية حماية المهاجرين وخاصة النساء والأطفال، كما يتم عقد 88 حدثا جانبيا على هامش أعمال اللجنة لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة فى مجال مكافحة الجريمة، منها مواجهة العنف المنزلى والعنف ضد المرأة، وإعادة تأهيل المسجونين فى المجتمع بعد انتهاء فترة الحبس، ومكافحة الإرهاب فى إفريقيا.

كما تناقش اللجنة 6 مشروعات قرارات مطروحة أمامها بشأن عدد من القضايا البارزة منها مكافحة الاتجار بالبشر، والتعاون الدولى فى التصدى لتهريب المهاجرين، ومواجهة الجرائم ذات التأثير على البيئة، وإعادة تأهيل مرتكبى الجرائم فى المجتمع، وتوظيف الرياضة فى الوقاية ضد الجريمة، وإصلاح نظم العدالة الجنائية لتمكينها من مواجهة التحديات ذات الصلة بالجائحة.



وتعد لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية هى الهيئة الدولية الرئيسية المعنية بموضوعات مكافحة الجريمة ودعم سيادة القانون، وتقوم منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة بتنظيم اجتماعات اللجنة وتقديم الدعم الفنى والموضوعى لها.

جدير بالذكر أن الدورة 30 للجنة هى الأولى بعد انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة حول الجريمة فى اليابان فى مارس 2021، والذى شهد اعتماد الدول المشاركة "إعلان كيوتو" المتضمن عدد من الالتزامات الهامة فى مجال مكافحة الجريمة، وتمثل الدورة 30 للجنة منع الجريمة فرصة هامة لتفعيل ومتابعة تنفيذ هذا الإعلان.